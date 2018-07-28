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Россияне проиграли Венгрии в 1/4 финала ЧМ по пляжному гандболу в Казани
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Россияне проиграли Венгрии в 1/4 финала ЧМ по пляжному гандболу в Казани 

Чемпионат.com 28 июля 2018
Мужская сборная России по пляжному гандболу уступила команде Венгрии со счётом 0:2 в четвертьфинале чемпионата мира в Казани. За выход в финал соревнований венгры поспорят с действующими чемпионами планеты из Хорватии. Вторую путёвку в решающий матч разыграют сборные Швеции и Бразилии.
Россияне на первом групповом этапе заняли второе место в квартете D, уступив только шведам, а на втором этапе стали вторыми в группе II, также пропустив вперёд только гандболистов из Швеции. Соревнования завершатся в воскресенье, 29 июля.
Пляжный гандбол. Чемпионат мира. Казань, Россия Мужчины. 1/4 финала
Россия — Венгрия — 0:2 (20:21, 14:21).
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