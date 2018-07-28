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Дмитрий Комбаров: «Вернуться в сборную России — одна из главных моих задач»
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Дмитрий Комбаров: «Вернуться в сборную России — одна из главных моих задач» 

Спорт-Экспресс 28 июля 2018
Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в интервью «СЭ» отметил, что считает одной из главных своих задач вернуться в сборную России. В 2017 году игрок провел пять матчей за национальную команду, но в заявку на ЧМ-2018 не попал.
— Поставили перед собой цель во что бы то ни стало вернуться в сборную России?
— Естественно. Это одна из главных моих задач.
— После выступления сборной России на чемпионате мира, в нашей стране изменится отношение к футболистам? Их перестанут поливать грязью, считать деньги?
— Грязью поливать не будут. Теперь сборная повернула к себе болельщиков. Правда, есть один момент.
— Какой?
— Как только национальная команда, не дай бог, проведет не очень удачный матч, все сразу вернется на круги своя… Вновь появится критика. А считать деньги никогда не перестанут. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полное интервью Дмитрия Комбарова
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