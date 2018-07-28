Дмитрий Комбаров: «Вернуться в сборную России — одна из главных моих задач»

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров в интервью «СЭ» отметил, что считает одной из главных своих задач вернуться в сборную России. В 2017 году игрок провел пять матчей за национальную команду, но в заявку на ЧМ-2018 не попал.

— Поставили перед собой цель во что бы то ни стало вернуться в сборную России?

— Естественно. Это одна из главных моих задач.

— После выступления сборной России на чемпионате мира, в нашей стране изменится отношение к футболистам? Их перестанут поливать грязью, считать деньги?

— Грязью поливать не будут. Теперь сборная повернула к себе болельщиков. Правда, есть один момент.

— Какой?

— Как только национальная команда, не дай бог, проведет не очень удачный матч, все сразу вернется на круги своя… Вновь появится критика. А считать деньги никогда не перестанут. ( Виталий АЙРАПЕТОВ

Полное интервью Дмитрия Комбарова