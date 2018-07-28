Наиль Якупов: «Если пригласят в сборную России на чемпионат мира, поеду с удовольствием»

Нападающий СКА Наиль Якупов , который в межсезонье вернулся в Россию из НХЛ, отметил, что с удовольствием поедет в составе сборной России на чемпионат мира, если получит приглашение.

Якупов в составе сборной России выигрывал бронзовые медали чемпионата мира среди юниоров в 2011 году, серебряные медали чемпионата мира среди молодежи в 2012 году и бронзу МЧМ-2013. В 2016 году форвард провел 4 матча за национальную сборную на Евротуре, но в заявку на чемпионат мира не попал.