Ещё
Наиль Якупов: «Если пригласят в сборную России на чемпионат мира, поеду с удовольствием»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Наиль Якупов: «Если пригласят в сборную России на чемпионат мира, поеду с удовольствием» 

Спорт-Экспресс 28 июля 2018
Нападающий СКА Наиль Якупов, который в межсезонье вернулся в Россию из НХЛ, отметил, что с удовольствием поедет в составе сборной России на чемпионат мира, если получит приглашение.
Якупов в составе сборной России выигрывал бронзовые медали чемпионата мира среди юниоров в 2011 году, серебряные медали чемпионата мира среди молодежи в 2012 году и бронзу МЧМ-2013. В 2016 году форвард провел 4 матча за национальную сборную на Евротуре, но в заявку на чемпионат мира не попал.
— Если пригласят в сборную России на чемпионат мира — поеду с удовольствием и представлю свою страну, — цитирует "РИА Новости" Якупова. — Но до сборной и чемпионата мира еще очень далеко — у нас еще даже предсезонные турниры не начались. Пока даже в мыслях не захожу так далеко. Я давно не был в КХЛ, сейчас для меня все здесь в новинку, поэтому мысли только о предстоящем сезоне. Все идет своим чередом.
Спорт-Экспресс: последние новости
Россия обыграла Финляндию на "Кубке Глинки/Гретцки" Исландия выиграла смешанный турнир по гольфу на чемпионате Европы "Брага" на выезде сыграла вничью с "Зарей" в квалификации Лиги Европы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Михаэля Шумахера27
Украинский футболист высказался про Крым98
Загитову и Медведеву столкнули лбами3
Трехкратный чемпион «Формулы-1» вышел из комы
«Зовите пожарных!»: фигуристка разделась для фото
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
02:35
Анжелика Крылова заговорила после трагедии
Фигурное катание
00:37
Медведева опять предала Россию
Фигурное катание
01:00
Аршавин вспомнил об убийствах после пенальти Смолова
Футбол Прочее
00:44
Англичане «кинули» Дзюбу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение