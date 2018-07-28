Женская сборная Голландии по водному поло стала чемпионом Европы

Женская сборная Голландии завоевала золотые медали на чемпионате Европы по водному поло, который прошел в Барселоне, сообщает Sport24.

Представительницы страны тюльпанов в финале оказались сильнее команды Греции со счетом 6:4. Самым ценным игроком турнира признана голландка Сабрина ван дер Слот.

В матче за третье место победу одержали хозяйки турнира — сборная Испании, переиграв Венгрию со счетом 12:6.

Также стоит отметить, что сборная России заняла на чемпионате Европы пятое место.

Ранее сообщалось, что сборная России по водному поло проиграла Сербии на чемпионате Европы.