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ФК «Тамбов» сыграл первый домашний матч сезона вничью
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ФК «Тамбов» сыграл первый домашний матч сезона вничью 

АиФ 27 минут назад
Фото: АиФ
В воскресенье, 29 июля, ФК «Тамбов» провел свой первый домашний матч в новом сезоне ФНЛ.
Тамбовская команда встречалась с одним из самых молодых клубов ФНЛ — ФК «Нижний Новгород». Игра закончилась со счетом 0:0 — ни одной из команд не удалось забить победного гола.
«В первом тайме была жесткая позиционная игра без открытых моментов. На каждом участке поля шла борьба. Начало второго тайма было за нами. У нас было два момента, два прострела. Где-то в середине второго тайма мы просели, но выровняли и дотерпели. Нам противостояла очень серьезно организованная команда. Мы смотрели первые две игры и понимали, что нам будет очень тяжело», — прокомментировал матч главный наставник «Тамбова» Тимур Шипшев.
Следующий матч «Тамбов» проведет в Армавире в субботу, 4 августа.
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