ФК «Тамбов» сыграл первый домашний матч сезона вничью

В воскресенье, 29 июля, ФК «Тамбов» провел свой первый домашний матч в новом сезоне ФНЛ.

Тамбовская команда встречалась с одним из самых молодых клубов ФНЛ — ФК «Нижний Новгород». Игра закончилась со счетом 0:0 — ни одной из команд не удалось забить победного гола.

«В первом тайме была жесткая позиционная игра без открытых моментов. На каждом участке поля шла борьба. Начало второго тайма было за нами. У нас было два момента, два прострела. Где-то в середине второго тайма мы просели, но выровняли и дотерпели. Нам противостояла очень серьезно организованная команда. Мы смотрели первые две игры и понимали, что нам будет очень тяжело», — прокомментировал матч главный наставник «Тамбова» Тимур Шипшев

Следующий матч «Тамбов» проведет в Армавире в субботу, 4 августа.