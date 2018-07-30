Правила конкурса для болельщиков «Енисей-СТМ» в Кубке Вызова 2018/19

Традиционно «Енисей-СТМ» совместно с генеральным партнером «Форт-Нокс» проводит розыгрыш путевок на матчи команды в «Кубке Вызова» сезона 2018/19.

Призовой фонд:

6 путевок на третий домашний матч группового этапа «Кубка Вызова 2018/19», который пройдет в Сочи;

2 путевки на гостевой матч группового этапа против «Зебре», который пройдет в Италии;

2 путевки на гостевой матч группового этапа против «Ла Рошель», который пройдет во Франции.

Условия участия в розыгрыше:

1. Участник должен быть старше 18 лет;

2. Участнику конкурса необходимо посетить 6 домашних матчей «Енисей-СТМ» с 30.07.18 по 7.10.18.

3. Обменять 6 билетов со специальным знаком «Континентального Щита» на купон у *Организатора и принять участие в розыгрыше путевок, который состоится на финальном домашнем матче «Енисей-СТМ» в чемпионате России 2018 года.

*Организатор — РК «Енисей-СТМ». В путевку входит: перелет, проживание, посещение матча «Енисей-СТМ».

Стоимость конкурсных билетов 150 рублей на все матчи чемпионата России. Продажа билетов производится в кассах перед стадионом.

Список матчей, которые нужно посетить, чтобы стать участником конкурса:

1. 30 июля «Енисей-СТМ» — «Слава», 19:00 2. 05 августа «Енисей-СТМ» — «Металлург», (время, место по назначению)

3. 20 августа «Енисей-СТМ» — «Красный Яр», 19:00 4. 26 августа «Енисей-СТМ» — «ВВА-Подмосковье», 19:00 Полуфинал

5. 14 — 16 сентября или 21 — 23 сентября

Финал

6. 28 — 30 сентября или 5 — 7 октября

Матчи чемпионата России «Енисей-СТМ» в сезоне 2018 года проводит на стадионе «Красный Яр» (ул. Маерчака, 57).

На групповом этапе Кубка Вызова «Енисей-СТМ» сыграет с «Зебре» (Италия), «Ла Рошель (Франция), „Бристоль“ (Англия).

Групповой этап Кубка Вызова 2018/19 пройдёт с 12 октября по 20 января. Четвертьфиналы состоятся в марте, полуфиналы — в апреле. Финал — 10 мая в „Ньюкасле“ на стадионе „Сент Джеймс Парк“.