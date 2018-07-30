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Сборная России по тхэквондо победила на командном Кубке мира в миксте
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Сборная России по тхэквондо победила на командном Кубке мира в миксте 

RT на русском 30 июля 2018
Фото: RT на русском
В финале россияне победили сборную Китая со счётом 58:40. Бронзовые медали получили команды Южной Кореи и Кот-д'Ивуара.
Ранее сборная России заняла первое место в командном зачёте чемпионата Европы по тхэквондо, который прошёл в Казани.
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