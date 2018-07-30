Сборная России по тхэквондо победила на командном Кубке мира в миксте

В финале россияне победили сборную Китая со счётом 58:40. Бронзовые медали получили команды Южной Кореи и Кот-д'Ивуара. Ранее сборная России заняла первое место в командном зачёте чемпионата Европы по тхэквондо, который прошёл в Казани.