Экс-защитник «Краснодара» продолжит карьеру в сборной Швеции

Капитан сборной Швеции на чемпионате мира по футболу в России Андреас Гранквист продолжит выступать за национальную команду, сообщает ТАСС

"Я нахожусь на вершине своей карьеры. Когда я принял решение, то было правильное ощущение. У меня был хороший разговор с нашим наставником Янне Андерссоном. Он четко дал понять, что хочет, чтобы я продолжил. Я также много говорил с семьей по этому поводу", — цитирует Гранквиста SVT.

Дебют игрока в составе сборной Швеции состоялся в 2006 году. В ней он провел 77 матчей и забил восемь мячей.

С 2013 по 2018 год 33-летний защитник играл за «Краснодар».

Ранее защитник сборной Швеции удивился дружелюбию жителей России.