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Экс-защитник «Краснодара» продолжит карьеру в сборной Швеции
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Экс-защитник «Краснодара» продолжит карьеру в сборной Швеции 

Газета.Ru 30 июля 2018
Фото: Reuters
Капитан сборной Швеции на чемпионате мира по футболу в России Андреас Гранквист продолжит выступать за национальную команду, сообщает ТАСС.
"Я нахожусь на вершине своей карьеры. Когда я принял решение, то было правильное ощущение. У меня был хороший разговор с нашим наставником Янне Андерссоном. Он четко дал понять, что хочет, чтобы я продолжил. Я также много говорил с семьей по этому поводу", — цитирует Гранквиста SVT.
Дебют игрока в составе сборной Швеции состоялся в 2006 году. В ней он провел 77 матчей и забил восемь мячей.
С 2013 по 2018 год 33-летний защитник играл за «Краснодар».
Ранее защитник сборной Швеции удивился дружелюбию жителей России.
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