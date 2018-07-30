Спортсмены из Марушкинского сыграли в 1/8 финала Открытой футбольной лиги

Фото: официальная страница «Сосенский центр спорта» в социальных сетях

Команда из поселения Марушкинское 28 июля поучаствовала в очередном матче в рамках Открытой футбольной лиги — 2018. По традиции игры состоялись на территории Сосенского.

— Накал страстей во время матча был нешуточный. Болельщики и спортсмены, безусловно, переживали. В этот раз мы встретились с командой «Звезда». На протяжении трех периодов наши ребята не сдавались и старались забить мяч в ворота соперника. К сожалению, удача обошла нас стороной. Матч закончился со счетом 6:3 в пользу сборной «Звезда», — уточнили в Спортивно-досуговом Центре «Маяк» поселения Марушкинское.

Отметим, что матчи в рамках 1/8 финала прошли в период с 28 по 29 июля.