Вратарь ФК «Строгино» Вячеслав Григорян вошел в состав сборной России

Вратарь ФК «Строгино» Вячеслав Григорян вошел в состав футбольной сборной России U-20, которая сейчас выступает на международном турнире «COTIF-2018» в Испании. Об этом сообщил пресс-атташе футбольного клуба Евгений Михайлов.

— Желаем удачи нашей юношеской сборной на турнире! — сказал Евгений Михайлов

Сборная России по футболу составлена из игроков 1998-1999 годов рождения. На турнире в Испании команда выступает в группе «Б».

В первом своем матче сборная России со счетом 4:3 обыграла марокканцев. В групповом этапе турнира российские футболисты также сыграют с командами из Валенсии, Катара и Уругвая. Соревнования продлятся до 8 августа.