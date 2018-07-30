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Вратарь ФК «Строгино» Вячеслав Григорян вошел в состав сборной России
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Вратарь ФК «Строгино» Вячеслав Григорян вошел в состав сборной России 

Префектура СЗАО города Москвы 30 июля 2018
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Вратарь ФК «Строгино» Вячеслав Григорян вошел в состав футбольной сборной России U-20, которая сейчас выступает на международном турнире «COTIF-2018» в Испании. Об этом сообщил пресс-атташе футбольного клуба Евгений Михайлов.
— Желаем удачи нашей юношеской сборной на турнире! — сказал Евгений Михайлов.
Сборная России по футболу составлена из игроков 1998-1999 годов рождения. На турнире в Испании команда выступает в группе «Б».
В первом своем матче сборная России со счетом 4:3 обыграла марокканцев. В групповом этапе турнира российские футболисты также сыграют с командами из Валенсии, Катара и Уругвая. Соревнования продлятся до 8 августа.
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