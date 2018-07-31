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«ПСЖ» — «Атлетико» — 3:2. Видеообзор матча
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«ПСЖ» — «Атлетико» — 3:2. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 31 июля 2018
Фото: RT на русском
«ПСЖ» провёл очередной товарищеский матч в рамках предсезонного товарищеского турнира «Международный кубок чемпионов». Парижане нанесли поражение «Атлетико». Матч, проходивший на Национальном стадионе в Сингапуре, закончился со счётом 3:2.
Видео также доступно на «Чемпионате».
В первом тайме счёт открыл Кристофер Нкунку. В середине второй половины встречи преимущество парижан удвоил Мусса Диаби, но затем в течение 11 минут «Атлетико» отыгрался. Сперва отличился Виктор Мольехо, а затем Антуан Бернед отправил мяч в собственные ворота. Победный мяч забил в компенсированное время Виргилиу Постолаки.
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