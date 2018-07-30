Тренеры мужской и женской сборных России по водному поло будут работать минимум до ОИ-2020

В воскресенье в Барселоне завершился чемпионат Европы, мужская команда заняла седьмое место, женская — пятое.

"Тренеры и мужской, и женской сборных продолжат работу. За два года до Олимпийских игр нет смысла что-либо менять", — сказал Власенко.

Женская сборная на Олимпиаде 2016 года заняла третье место, победив в матче за бронзу венгерок в серии пенальти. В Барселоне россиянки уступили в четвертьфинале гречанкам, судьба встречи также решалась в серии пенальти.

"Нельзя все время побеждать за счет пенальти, когда— нибудь должно было и не повезти. Так что все закономерно. Плюс Греция выходила на матч с нами как на последний бой. Но нам было по силам выиграть этот чемпионат Европы", — отметил глава федерации.

В мужской части соревнований победу одержала сборная Сербии, в женской — команда Нидерландов.