Тренеры мужской и женской сборных России по водному поло будут работать минимум до ОИ-2020 

МОСКВА, 30 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Главные тренеры мужской и женской сборных России по водному поло Сергей Евстигнеев и Александр Гайдуков соответственно продолжат работу как минимум до Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации водного поло России (ФВПР) Алексей Власенко.
В воскресенье в Барселоне завершился чемпионат Европы, мужская команда заняла седьмое место, женская — пятое.
"Тренеры и мужской, и женской сборных продолжат работу. За два года до Олимпийских игр нет смысла что-либо менять", — сказал Власенко.
Женская сборная на Олимпиаде 2016 года заняла третье место, победив в матче за бронзу венгерок в серии пенальти. В Барселоне россиянки уступили в четвертьфинале гречанкам, судьба встречи также решалась в серии пенальти.
"Нельзя все время побеждать за счет пенальти, когда— нибудь должно было и не повезти. Так что все закономерно. Плюс Греция выходила на матч с нами как на последний бой. Но нам было по силам выиграть этот чемпионат Европы", — отметил глава федерации.
В мужской части соревнований победу одержала сборная Сербии, в женской — команда Нидерландов.