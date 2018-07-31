«Пюник» под руководством Талалаева вышел в следующий квалификационный раунд ЛЕ

Армянский «Пюник» под руководством российского специалиста Андрея Талалаева одержал победу над казахстанским «Тоболом» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 82-й минуте забил Мохамед Конате

Первый матч завершился победой «Тобола» со счетом 2:1. Таким образом, за счет мяча, забитого на чужом поле, в следующий раунд турнира прошла команда из Армении. В следующем раунде «Пюник» встретится с победителем пары «Маккаби» — «Раднички».

Ранее «Кайрат» Андрея Аршавина обыграл АЗ в квалификации ЛЕ.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. "Пюник" (Армения) — «Тобол» (Казахстан) — 1:0 Голы: 1:0 — Конате, 82.