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Ривалдо: «Если бы я играл сейчас, у меня было бы больше одного „Золотого мяча“
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Ривалдо: «Если бы я играл сейчас, у меня было бы больше одного „Золотого мяча“ 

Спорт-Экспресс 31 июля 2018
Бывший игрок сборной Бразилии Ривалдо заявил, что мог бы побороться за «Золотой мяч», если бы играл в настоящее время. Бразилец был признан лучшим игроком в 1999 году.
— Если бы я играл сейчас, то выиграл бы более одного «Золотого мяча», — цитирует Daily Star Ривалдо. — Борьба идет между Криштиану Роналду и Месси, что значит — другие игроки не так хороши. То, что они забивают больше голов, чем количество сыгранных матчей, указывает на то, что все не так. Мне они оба очень нравятся, но я думаю, что их доминация — признак того, что в Испании все не так. В нынешнее время не так много качественных игроков, как раньше.
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