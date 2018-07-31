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«Зенит-Ижевск» вышел в 1/64 кубка России
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«Зенит-Ижевск» вышел в 1/64 кубка России 

ИА «Сусанин» 31 июля 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Пермь. Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» вышел в 1/64 кубка России. Команда из столицы Удмуртии на выезде обыграла пермскую «Звезду».
Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Сергея Емельянова. Примечательно, что коллектив из Ижевска к середине первого тайма проигрывал со счетом 0:2, однако смог переломить ход встречи во втором игровом отрезке.
На 73-й минуте игры Александр Русских отыграл один мяч, на 90-й минуте Сергей Венских сравнял счет в матче, а на 93-й минуте Никита Крюков забил победный гол.
Отметим, что последние 20 минут поединка «Зенит» играл в большинстве.
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