«Зенит-Ижевск» вышел в 1/64 кубка России

Пермь. Футбольный клуб «Зенит-Ижевск» вышел в 1/64 кубка России. Команда из столицы Удмуртии на выезде обыграла пермскую «Звезду».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу подопечных Сергея Емельянова . Примечательно, что коллектив из Ижевска к середине первого тайма проигрывал со счетом 0:2, однако смог переломить ход встречи во втором игровом отрезке.