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«Рома» — «Барселона» — 4:2. Видеообзор матча
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«Рома» — «Барселона» — 4:2. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 1 августа 2018
Фото: Soccer News
«Барселона» провела очередной товарищеский матч в рамках предсезонного турнира «Международный кубок чемпионов». Каталонцы уступили «Роме» со счётом 2:4. Матч проходил в Техасе (США) на стадион «Ковбойз».
Видео также доступно на «Чемпионате».
Счёт в первом тайме открыл полузащитник «Барселоны» Рафинья, но ещё до перерыва римляне отыгрались: гол забил Стефан Эль-Шаарави. Во втором тайме каталонцев вывел вперёд бразильский новичок команды Малком.
После этого в составе «Ромы» отличились Алессандро Флоренци, Бриан Кристанте и Диего Перотти, реализовавший 11-метровый удар.
После матча главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде признался, что его подопечные играли хорошо на протяжении 75 минут.
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