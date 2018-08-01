«Рома» — «Барселона» — 4:2. Видеообзор матча

«Барселона» провела очередной товарищеский матч в рамках предсезонного турнира «Международный кубок чемпионов». Каталонцы уступили «Роме» со счётом 2:4. Матч проходил в Техасе (США) на стадион «Ковбойз».

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Счёт в первом тайме открыл полузащитник «Барселоны» Рафинья, но ещё до перерыва римляне отыгрались: гол забил Стефан Эль-Шаарави . Во втором тайме каталонцев вывел вперёд бразильский новичок команды Малком.

После матча главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде признался, что его подопечные играли хорошо на протяжении 75 минут.