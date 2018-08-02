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«Домжале» — «Уфа»: прогноз на ответный матч
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«Домжале» — «Уфа»: прогноз на ответный матч 

ГОРОБЗОР.РУ 2 августа 2018
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
2 августа ФК «Уфа» проведет второй матч в истории Лиги Европы. Команда сыграет со словенским «Домжале». Предыдущая встреча команд завершилась со счетом 0:0 и проходила она в столице Башкирии на стадионе «Нефтяник».
Сегодня встреча пройдет в рамках второго квалификационного раунда турнира на словенском стадионе «Спортни Парк». Победитель двухматчевого противостояния выйдет в третий квалификационный раунд Лиги Европы. При этом специалисты уверены, что российский клуб имеет больше шансов, так как «Уфе» достаточно добиться результативной ничьей. Если уфимская команда пройдет дальше, то следующим соперником станет победитель противостояния венгерского «Гонведома» и люксембургского «Прогресса».
ФК «Уфа» впервые в истории участвует в еврокубках, поэтому выход в третий квалификационный раунд может стать для клуба историческим результатом.
Соперник же «Уфы» по второму квалификационному раунду Лиги Европы находится в ранге действующего бронзового призера чемпионата Словении. В 2007 и 2008 годах «Домжале» добивался победы в национальном первенстве, в последние годы клуб стабильно является участником Лиги. Букмекеры не видят фаворита среди этих команд перед сегодняшним матчем, но все же коэффициенты немного смещены в пользу российской команды — проход «Уфы» в следующий раунд оценен коэффициентом 1.79.
Матч второго квалификационного раунда Лиги Европы начнется в 21:30 мск (23:30 по уфимскому времени).
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