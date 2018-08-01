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Букмекеры: «Астана» выбьет «Мидтьюлланн» из квалификации Лиги чемпионов
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Букмекеры: «Астана» выбьет «Мидтьюлланн» из квалификации Лиги чемпионов 

Чемпионат.com 1 августа 2018
Букмекеры назвали фаворита ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» (Дания) — «Астана» (Казахстан). Начало встречи 1 августа запланировано на 20:00 по московскому времени. Первая игра закончилась со счётом 2:1 в пользу «Астаны».
Букмекеры предлагают поставить на победу «Астаны» за 4.00. Шансы «Мидтьюлланна» на победу оценены коэффициентом 1.95. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.40.
Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.05, а на ТМ 2,5 гола — за 1.80.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.85. Победа «Астаны» всухую оценивается в 6.30.
Победа «Астаны» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 7.00. Проход «Астаны» идёт за 1.57, а проход «Мидтьюлланна» — за 2.25.
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