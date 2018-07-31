Прогноз на матч Тоттенхэм — Милан: ждём яркую битву в Миннеаполисе

«Тоттенхэм» — «Милан». Прогноз на матч Кубка чемпионов (01.08.2018, 03:35 мск).

В ночь на первое августа в Миннеаполисе состоится очередной матч международного клубного Кубка чемпионов, в котором английский «Тоттенхэм» сыграет с итальянским «Миланом». Обе команды уже успели стартовать в США в рамках этого товарищеского турнира, но в прошлых своих матчах они обидно проиграли в серии послематчевых пенальти, поэтому сегодня будут нацелены только на победу. Букмекеры фаворита в этом матче не видят, но небольшое преимущество всё же отдают лондонцам, оценив их победу коэффициентом 2.41.

"Тоттенхэм"

Команда Маурисио Почеттино начала подготовку к новому сезону ещё в середине июля, некоторое время работая без «сборников», но чуть позже в США подъехали те футболисты, чьи сборные вылетели после группового этапа чемпионата мира, и пока что «шпоры» не могут рассчитывать только на англичан, которые продолжают отдыхать и восстанавливаться после выхода в полуфинал мундиаля. В первом матче Кубка чемпионов «Тоттенхэм» уверенно разгромил «Рому» (4:1), а позавчера была ничья, с последующим поражением в серии пенальти, в матче с «Барселоной» (2:2, по пен. 3:5).

"Милан"

Дженнаро Гаттузо, в отличие от своих конкурентов по турниру, может задействовать в матчах свой основной состав. Однако даже это не позволило «Милану» обыграть в первом матче "Манчестер Юнайтед" (1:1, по пен. 8:9). Интересно, что серия пенальти с манкунианцами растянулась на 13 пар ударов, но чуть менее крепкими оказались нервы миланцев — решающий пенальти не забил Кесси, хотя раньше Романьоли и Маури могли приносить «Милану» победу, но также не забили. В воскресенье итальянская команда сыграет матч с «Барселоной», после чего отправится домой.

Где смотреть матч

В 3:30 по московскому времени на телеканале «Матч! Футбол 2» начнётся прямая трансляция матча «Тоттенхэм» — «Милан». Текстовая трансляция этой встречи запланирована на портале LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Тоттенхэм" никогда не проигрывал «Милану» в очных встречах: +3=2-0, разница мячей — 6:2. Забивали миланцы в ворота «шпор» в последний раз более 45-ти лет назад. В последний раз команды играли друг против друга 3 года назад на Кубке Ауди, и тогда «Тоттенхэм» победил 2:0, благодаря голам Шадли и Томми Кэрролла.

Интересные факты

В пяти предыдущих матчах «Тоттенхэма» на Кубке чемпионов забивалось не менее трёх голов (+2=1-2, 12:11);

"Тоттенхэм" никогда не проигрывал в матчах с «Миланом» (+3=2-0, 6:2);

"Милан" выиграл лишь 1 раз в последних семи матчах Кубка чемпионов (+1=3-3, 10:12).