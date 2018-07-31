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Власти: все сборные, сыгравшие матчи ЧМ в Ростове, остались довольны инфраструктурой
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Власти: все сборные, сыгравшие матчи ЧМ в Ростове, остались довольны инфраструктурой 

ТАСС 31 июля 2018
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Национальные сборные, которые сыграли матчи чемпионата мира по футболу на стадионе «Ростов-Арена», остались довольны созданной инфраструктурой. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов на итоговом заседании регионального организационного комитета по подготовке и проведению игр чемпионата мира в Ростове-на— Дону.
"Отрадно, что все команды остались довольны. Мы не получили ни одного нарекания ни по качеству газонов, ни по безопасности, ни по транспортному обслуживанию, ни по инфраструктуре в целом", — сказал он.
Также Гуськов сообщил, что по предварительным подсчетам, выручка предприятий розничной торговли за июнь 2018 года, когда проводились матчи ЧМ, выросла на 3,6%, оборот общественного питания — на 4,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
В Ростове-на-Дону на ЧМ-2018 сборная Бразилии 17 июня сыграла вничью с командой Швейцарии (1:1) в матче первого тура группового этапа, 20 июня состоялась встреча команд Саудовской Аравии и Уругвая (0:1). 23 июня команда Мексики обыграла сборную Южной Кореи (2:1), а 26 июня сборная Хорватии выиграла у команды Исландии (2:1). 2 июля в 1/8 финала бельгийская сборная обыграла японцев со счетом 3:2.
Матчи чемпионата мира на стадионе «Ростов-Арена» посмотрели более 200 тысяч человек.
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