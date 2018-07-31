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Стали известны соперники «Нижнего Новгорода» в Кубке ФИБА-Европа
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Стали известны соперники «Нижнего Новгорода» в Кубке ФИБА-Европа 

Газета.Ru 31 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» узнал соперников по первому групповому этапу Кубка ФИБА-Европы, сообщает "Советский спорт".
Российская команда попала в группу F вместе с португальским «Порту» и итальянским «Варезе». Четвертая команда группы определится позже, ей станет греческий «Лаврио», украинский «Днепр») или венгерская «Альба Фехервар», передает официальный сайт турнира.
Всего в турнире выступят 32 команды, которые разбиты на восемь групп. Регулярный чемпионат Кубка ФИБА-Европа стартует 17 октября.
Ранее центровой сборной Франции стал игроком "Локомотива-Кубань".
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