Стали известны соперники «Нижнего Новгорода» в Кубке ФИБА-Европа

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» узнал соперников по первому групповому этапу Кубка ФИБА-Европы, сообщает "Советский спорт"

Российская команда попала в группу F вместе с португальским «Порту» и итальянским «Варезе». Четвертая команда группы определится позже, ей станет греческий «Лаврио», украинский «Днепр») или венгерская «Альба Фехервар», передает официальный сайт турнира.

Всего в турнире выступят 32 команды, которые разбиты на восемь групп. Регулярный чемпионат Кубка ФИБА-Европа стартует 17 октября.