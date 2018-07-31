Женская сборная Подмосковья по лапте завоевала бронзу на чемпионате России

В Ростове Великом завершился чемпионат России по лапте среди мужских и женских команд, в течение шести соревновательных дней женская сборная Московской области провела шесть матчей и попала в тройку лидеров, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе подмосковной команды Анастасия Ходакова, Наталья Антонова , Анжелика Котухова, Олеся Рерих, Юлия Суворинова, Екатерина Доронина, Татьяна Теплякова, Марина Буянова, Марина Венжега.

«Женская сборная боролась с лучшими командами России. В заключительной игре спортсменки смогли вырвать победу у хозяев — представителей Ярославской области. С итоговым счетом 20:16 девушки обеспечили себе попадание в тройку лидеров и завоевали бронзу чемпионата России», — говорится в сообщении.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, на сегодняшний день для лапты чемпионат России является главным соревнованием, так как официальные международные турниры по этому виду спорта пока не проводятся.

«Федерация лапты существует чуть больше четырех лет. За это время подмосковные спортсменки впервые представили Московскую область на всероссийском турнире. Поздравляю женскую команду с бронзой и желаю не останавливаться на достигнутом!» — сказал Терюшков.