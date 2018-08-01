Белорусский БАТЭ вышел в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов 

Белорусский БАТЭ вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
В ответном матче второго раунда квалификации борисовский клуб на выезде обыграл хельсинкский ХИК со счетом 2:1. В составе победителей отличился Игорь Стасевич, также мяч в свои ворота забил защитник финской команды Рафинья. У хозяев отметился голом Моштах Яхуби.
Первая встреча между командами завершилась нулевой ничьей.
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ сыграет с победителем пары «Карабах» (Азербайджан) — «Кукеси» (Албания).
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч ХИК (Хельсинки, Финляндия) — БАТЭ (Борисов, Белоруссия) — 1:2 Голы: 0:1 — Рафинья, 21 (автогол); 0:2 — Стасевич, 24; 1:2 — Яхуби, 28.