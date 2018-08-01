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Эль-Шаарави с передачи Клайверта сравнял счет в матче с «Барселоной». Видео
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Эль-Шаарави с передачи Клайверта сравнял счет в матче с «Барселоной». Видео 

Спорт-Экспресс 1 августа 2018
«Рома» отыгралась в матче международного кубка чемпионов против «Барселоны». На 35-й минуте встречи Джастин Клайверт прострелил с правого фланга на Стефана Эль-Шаарави, который уверенно поразил ворота каталонцев. Счет стал 1:1.
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