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Рублев и Хачанов вошли в предварительный состав сборной РФ на матч Кубка Дэвиса
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Рублев и Хачанов вошли в предварительный состав сборной РФ на матч Кубка Дэвиса 

ТАСС 1 августа 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 1 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисисты Андрей Рублев, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Евгений Донской вошли в предварительный состав сборной России на матч Кубка Дэвиса против команды Белоруссии. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.
Сборная России сыграет с командой Белоруссии за право сохранить место в первой группе Европейско-африканской зоны (второй дивизион Кубка Дэвиса после Мировой группы). Сборная, которая потерпит поражение в данном матче, примет участие во втором раунде плей-офф. В случае поражение во втором раунде, команда потеряет место в первой группе, и в 2019 году будет выступать во второй группе.
"Пока что это предварительная заявка, но со всеми нашими ребятами есть договоренность, — сказал Тарпищев. — Главная проблема — зависимость состава от близкостоящих в расписании крупных турниров. И меня волнует состояние ребят, которые вернутся после Открытого чемпионата США".
Матч сборных России и Белоруссии пройдет 14-15 сентября в Москве в «Лужниках».
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