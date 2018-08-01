Рублев и Хачанов вошли в предварительный состав сборной РФ на матч Кубка Дэвиса

Сборная России сыграет с командой Белоруссии за право сохранить место в первой группе Европейско-африканской зоны (второй дивизион Кубка Дэвиса после Мировой группы). Сборная, которая потерпит поражение в данном матче, примет участие во втором раунде плей-офф. В случае поражение во втором раунде, команда потеряет место в первой группе, и в 2019 году будет выступать во второй группе.

"Пока что это предварительная заявка, но со всеми нашими ребятами есть договоренность, — сказал Тарпищев. — Главная проблема — зависимость состава от близкостоящих в расписании крупных турниров. И меня волнует состояние ребят, которые вернутся после Открытого чемпионата США".

Матч сборных России и Белоруссии пройдет 14-15 сентября в Москве в «Лужниках».