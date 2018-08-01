Российские гольфисты не выступят на чемпионате Европы в Глазго

МОСКВА, 1 августа. / ТАСС /. Российские спортсмены не выступят на командном чемпионате Европы, который пройдет в Глазго. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России по гольфу Игорь Ивашин.

Гольфисты разыграют медали на чемпионате Европы с 8 по 12 августа. В турнире примут участие мужские, женские и смешанные команды.

"Наши спортсмены занимают в мировом рейтинге места, не позволяющие попасть на данный турнир. В турнире принимают участие лучшие 64 спортсмена из Европы", — рассказал Ивашин.

На чемпионате Европы впервые в истории гольфа мужчины и женщины будут соревноваться в идентичных условиях на столь высоком уровне. В каждой из дисциплин выступит по 16 команд, который сформированы из двух человек.