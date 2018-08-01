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В. Березуцкий не ставит цель провести прощальный матч
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В. Березуцкий не ставит цель провести прощальный матч 

Чемпионат.com 1 августа 2018
Фото: Чемпионат.com
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий ответил на вопрос, есть ли у него желание провести прощальный матч. Братья Березуцкие 21 июля объявили о завершении карьеры.
«Может, он ещё как-то организуется, но это не цель — пригласить кого-то, походить по полю пешком и помахать ручкой. Болельщикам и так должно быть приятно, что мы провели 15 лет в одном клубе. Не думаю, что кому-то этот прощальный матч так важен. Мне — нет», — сказал Березуцкий, побывавший в гостях у «Чемпионата».
Алексей и Василий Березуцкие на двоих провели 1033 матча за московский ЦСКА, а также 159 игр за сборную России.
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