Австриец Херцог возглавил сборную Израиля

Израильская футбольная ассоциация объявила о назначении на пост главного тренера сборной Израиля австрийского специалиста Андреаса Херцога. Ранее Херцог работал в структуре национальной команды Соединённых Штатов Америки, где выполнял обязанности ассистента главного тренера сборной Юргена Клинсмана, а также был у руля молодёжной команды США.

Предыдущем наставником израильской сборной являлся Алон Хазан. Национальная команда Израиля по результатам отборных матчей не смогла квалифицироваться на чемпионат мира—2018, который прошёл в России нынешним летом.