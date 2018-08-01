«Генк» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы

Бельгийский «Генк» одержал разгромную победу над люксембургской «Фолой» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в следующий этап, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Генке, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Эдон Жегрова, также отличились Брайан Хейнен и Зиньо Гано. У гостей мяч забил Стефано Бенси.

Первый матч между командами завершился со счетом 5:0 в пользу бельгийцев.

В следующем раунде «Генк» встретится с победителем пары «Шахтер» (Белоруссия) — «Лех» (Польша).

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч "Генк" (Генк, Австрия) — «Фола» (Эш-сюр-Альзетт, Люксембург) — 4:1 Голы: 0:1 — Жегрова, 13; 0:2 — Хейнен, 16; 0:3 — Гано, 59; 1:3 — Бенси, 61; 1:4 — Жегрова, 63.