Ещё
«Генк» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Генк» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы 

Газета.Ru 1 августа 2018
Фото: Интернет
Бельгийский «Генк» одержал разгромную победу над люксембургской «Фолой» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы и вышел в следующий этап, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Генке, завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Эдон Жегрова, также отличились Брайан Хейнен и Зиньо Гано. У гостей мяч забил Стефано Бенси.
Первый матч между командами завершился со счетом 5:0 в пользу бельгийцев.
В следующем раунде «Генк» встретится с победителем пары «Шахтер» (Белоруссия) — «Лех» (Польша).
Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч "Генк" (Генк, Австрия) — «Фола» (Эш-сюр-Альзетт, Люксембург) — 4:1 Голы: 0:1 — Жегрова, 13; 0:2 — Хейнен, 16; 0:3 — Гано, 59; 1:3 — Бенси, 61; 1:4 — Жегрова, 63.
Газета.Ru: последние новости
Подколзин стал лучшим снайпером и бомбардиром Кубка Глинки/Гретцки Экс-игрок ЦСКА забил победный мяч за новый клуб Григорян возглавил женский ЦСКА
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Михаэля Шумахера23
Украинский футболист высказался про Крым93
Загитову и Медведеву столкнули лбами2
«Зовите пожарных!»: фигуристка разделась для фото32
Трехкратный чемпион «Формулы-1» вышел из комы
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
02:35
Анжелика Крылова заговорила после трагедии
Фигурное катание
00:37
Медведева опять предала Россию
Фигурное катание
01:00
Аршавин вспомнил об убийствах после пенальти Смолова
Футбол Прочее
00:44
Англичане «кинули» Дзюбу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение