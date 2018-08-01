«Црвена Звезда» и «Мальмё» вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов литовская «Судува» принимала на своём поле сербскую «Црвену Звезду». Встреча проходила на стадионе «Судува» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Эль-Фарду Бен Набуан и Неманья Радоньич . В первом матче «Црвена Звезда» разгромила соперника со счётом 3:0. Таким образом, сербская команда вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, а «Судува» своё участие в турнире завершила.

В другом ответном матче 2-го квалификационного раунда шведский «Мальмё» на своём поле сыграл вничью с «ЧФР Клуж» — 1:1. В первом матче шведская команда победила со счётом 1:0 — «Мальмё» вышел в следующий раунд турнира, а «ЧФР Клуж» участие в ЛЧ завершил.