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«Црвена Звезда» и «Мальмё» вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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«Црвена Звезда» и «Мальмё» вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 

Чемпионат.com 1 августа 2018
Фото: Чемпионат.com
В ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов литовская «Судува» принимала на своём поле сербскую «Црвену Звезду». Встреча проходила на стадионе «Судува» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Эль-Фарду Бен Набуан и Неманья Радоньич. В первом матче «Црвена Звезда» разгромила соперника со счётом 3:0. Таким образом, сербская команда вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, а «Судува» своё участие в турнире завершила.
В другом ответном матче 2-го квалификационного раунда шведский «Мальмё» на своём поле сыграл вничью с «ЧФР Клуж» — 1:1. В первом матче шведская команда победила со счётом 1:0 — «Мальмё» вышел в следующий раунд турнира, а «ЧФР Клуж» участие в ЛЧ завершил.
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