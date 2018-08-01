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«Селтику» хватило ничьей для выхода в третий раунд квалификации Лиги чемпионов
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«Селтику» хватило ничьей для выхода в третий раунд квалификации Лиги чемпионов 

Газета.Ru 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
Шотландский «Селтик» сыграл вничью с датским «Русенборгом» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в следующий этап, сообщает "Советский спорт".
Матч, прошедший в Тронхейме, завершился со счетом 0:0.
Первая встреча между командами закончилась победой команды из Глазго — 2:0.
В третьем квалификационном раунде «Селтик» сыграет с афинским клубом АЕК.
Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. Ответный матч "Русенборг" (Тронхейм, Дания) — «Селтик» (Глазго, Шотландия) — 0:0
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