Российские лесорубы едут в Норвегию на чемпионат мира

В Норвегии начинается чемпионат мира среди вальщиков леса. В нем примет участие сборная команда лучших лесорубов России, сформированная по итогам национального чемпионата 2017 года.

Первый чемпионат мира среди вальщиков леса состоялся в 1970 году. Первоначально чемпионаты проводились ежегодно, а с 1996 года — один раз в два года. Нынешний чемпионат пройдет со 2 по 5 августа в норвежском Лиллехаммере.