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Российские лесорубы едут в Норвегию на чемпионат мира
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Российские лесорубы едут в Норвегию на чемпионат мира 

Вести.Ru 2 августа 2018
Фото: Вести.Ru
В Норвегии начинается чемпионат мира среди вальщиков леса. В нем примет участие сборная команда лучших лесорубов России, сформированная по итогам национального чемпионата 2017 года.
Первый чемпионат мира среди вальщиков леса состоялся в 1970 году. Первоначально чемпионаты проводились ежегодно, а с 1996 года — один раз в два года. Нынешний чемпионат пройдет со 2 по 5 августа в норвежском Лиллехаммере.
Организатором мероприятия является Международная ассоциация вальщиков леса International Association Logging Championships; она объединяет 28 стран, сообщает РИА Новости.
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