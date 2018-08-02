«Динамо-Брест» Марадоны вышло в 3-й раунд отборочного турнира Лиги Европы

«Динамо-Брест», председателем правления которого является Диего Марадона , вышло в 3-й отборочный раунд Лиги Европы. Белорусский клуб по сумме двух матчей обыграл греческий «Атромитос» (4:3 — дома, 1:1 — на выезде).

На следующей стадии второго по значимости еврокубка команда легенды мирового футбола сыграет с кипрским «Аполлоном». Игры 3-го раунда Лиги Европы запланированы на 9 и 16 августа.

Лига Европы

2-й отборочный раунд

Ответный матч

"Атромитос" (Греция) — «Динамо-Брест» (Белоруссия) — 1:1 (0:0)

2 августа. Афины. Стадион Peristeri Stadium.

Первый матч — 3:4.