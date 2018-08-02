Сборную Узбекистана по футболу возглавит аргентинский тренер

Аргентинский специалист Эктор Купер назначен новым главным тренером сборной Узбекистана по футболу, сообщает ТАСС

6 августа 62-летнего специалиста представят публике в новой должности. Напомним, что в начале осени Самвел Бабаян был уволен с поста главного тренера сборной Узбекистана, не сумев вывести команду на чемпионат мира в России.

Прежде Купер три года возглавлял сборную Египта, покинув ее после ЧМ-2018, где его подопечные не вышли из группы, уступив во всех трех матчах группового этапа. Также Купер работал с клубами «Уракан» и «Ланус» в Аргентине, «Мальоркой», «Валенсией» и «Бетисом» в Испании, итальянским «Интером» и «Пармой», а также сборной Грузии. В 2000 и 2001 году под его руководством «Валенсия» дважды выходила в финал Лиги чемпионов.