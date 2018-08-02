Гомес вновь возглавил сборную Эквадора

Федерация футбола Эквадора официально объявила о назначении колумбийца Эрнана Гомеса главным тренером сборной, сообщаетSport24.

С 2014 года колумбиец возглавлял сборную Панамы и в 2018 году впервые в истории вывел команду в финальный этап чемпионата мира. Однако на групповой стадии панамцы уступили всем своим соперникам по группе G, после чего Гомес покинул свою должность.

Напомним, что с 1999 по 2004 год 62-летний тренер уже работал со сборной Эквадора. Главным его достижением был выход команды на ЧМ-2002. Кроме того, за свою тренерскую карьеру он также работал со сборными Колумбии и Гватемалы.

Ранее сообщалось, что сборную Узбекистана по футболу возглавит аргентинский тренер.