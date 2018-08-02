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Гомес вновь возглавил сборную Эквадора
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Гомес вновь возглавил сборную Эквадора 

Газета.Ru 2 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Федерация футбола Эквадора официально объявила о назначении колумбийца Эрнана Гомеса главным тренером сборной, сообщаетSport24.
С 2014 года колумбиец возглавлял сборную Панамы и в 2018 году впервые в истории вывел команду в финальный этап чемпионата мира. Однако на групповой стадии панамцы уступили всем своим соперникам по группе G, после чего Гомес покинул свою должность.
Напомним, что с 1999 по 2004 год 62-летний тренер уже работал со сборной Эквадора. Главным его достижением был выход команды на ЧМ-2002. Кроме того, за свою тренерскую карьеру он также работал со сборными Колумбии и Гватемалы.
Ранее сообщалось, что сборную Узбекистана по футболу возглавит аргентинский тренер.
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