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Медики из Щукина получили благодарность Федерации гандбола России
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Медики из Щукина получили благодарность Федерации гандбола России 

Управа района Щукино 2 августа 2018
Фото: Управа района Щукино
Врачи отделения спортивной травматологии и спортивной медицины Федерального медицинского биофизического центра (ФМБЦ) имени А. И. Бурназяна района Щукино Максим Величко и Анна Белякова получили благодарность Федерации гандбола России.
— В благодарственном письме подчеркивается высокий уровень оказания медицинской помощи спортсменам женской и мужской национальных сборных команд России по гандболу, а также отзывчивость, внимательное и профессиональное отношение к работе, — сообщили в пресс-службе ФМБЦ имени Бурназяна.
Как отмечают в медцентре, сотрудничество с Федерацией гандбола России будет продолжено. (ео)
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