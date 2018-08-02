Медики из Щукина получили благодарность Федерации гандбола России

Врачи отделения спортивной травматологии и спортивной медицины Федерального медицинского биофизического центра (ФМБЦ) имени А. И. Бурназяна района Щукино Максим Величко и Анна Белякова получили благодарность Федерации гандбола России.

— В благодарственном письме подчеркивается высокий уровень оказания медицинской помощи спортсменам женской и мужской национальных сборных команд России по гандболу, а также отзывчивость, внимательное и профессиональное отношение к работе, — сообщили в пресс-службе ФМБЦ имени Бурназяна.

Как отмечают в медцентре, сотрудничество с Федерацией гандбола России будет продолжено. (ео)