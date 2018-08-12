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Юниорская сборная России заняла третье место на Кубке Глинки/Гретцки
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Юниорская сборная России заняла третье место на Кубке Глинки/Гретцки 

Газета.Ru 12 августа 2018
Фото: РИА Новости
Юниорская сборная России (U-18) победила команду США в матче за третье место на Кубке Глинки/Гретцки, сообщает ТАСС.
Матч, который состоялся в канадском городе Эдмонтон, завершился со счетом 5:4. По одной шайбе забросили Ярослав Лихачев и Илья Николаев, и три раза поразил ворота соперников Василий Подколзин.
До этого команды встречались на турнире в заключительном матче группового этапа. Тогда россияне разгромили американцев со счетом 8:3.
В финале турнира встретятся сборные Канады и Швеции. Игра состоится 12 августа.
Ранее российские юниоры не смогли выйти в финал Кубка Глинки/Гретцки.
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