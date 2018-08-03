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«Аль-Наср» объявил о подписании контракта с Ахмедом Мусой
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«Аль-Наср» объявил о подписании контракта с Ахмедом Мусой 

Чемпионат.com 3 августа 2018
Фото: РИА Новости
Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса стал игроком клуба «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, сообщает «твиттер» клуба.
Арабский клуб сообщает, что с 25-летним нигерийцем подписано четырёхлетнее соглашение. По данным источников, «Лестер» получит за игрока $ 19 млн, а в случае успешного выступления игрока за новый клуб сумма может вырасти до $ 39 млн  Запись также доступна в «твиттере» «Аль-Насра».
Нигерийский форвард попросил седьмой номер в команде.
Напомним, в прошлом сезоне в «Лестере» Муса не играл и был переведен в резервную команду. Зимой «лисы» отдали форварда в аренду в ЦСКА, за время которой Муса провёл 10 матчей и забил 6 мячей.
Муса вошел в заявку сборной Нигерии на чемпионат мира в России, который завершился 15 июля. Нигерийцы проиграли хорватам (0:2) и аргентинцам (1:2) и обыграли исландцев со счетом 2:0, оба мяча забил Муса. В матче со сборной Исландии он был признан лучшим игроком матча. Сборная Нигерии не смогла выйти из группы.
Чемпионат.com: последние новости
Сборная Канады U18 разгромила Швецию и стала победителем Кубка Глинки Муса забил победный гол в дебютном матче за «Аль-Наср» «Ницца» дома проиграла «Реймсу» в первом матче под руководством Виейра
Комментарии  Ещё 6 источников 
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