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«Бавария» презентовала игрока сборной Германии
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«Бавария» презентовала игрока сборной Германии 

Soccer News 2 августа 2018
Фото: Soccer News
«Бавария» представила новичка команды полузащитника Леона Горетцку, сообщает официальный сайт клуба.
Футболист достался мюнхенцам бесплатно, перейдя из «Шальке» на правах свободного агента. Его контракт с «Баварией» будет действовать до лета 2022 года.
"Надеюсь добиться успеха в составе «Баварии». Я являюсь очень универсальным игроком, но хочу поговорить с тренером, чтобы понимать, где он меня видит. Своей сильнейшей позицией я считаю «восьмерку», — сказал Горетцка.
23-летний Горетцка выступал за «Шальке» с 2013 года, провел за клуб 147 матчей и забил 19 голов. Ранее играл за «Бохум». За сборную Германии сыграл 16 матчей и забил 6 мячей. Обладатель Кубка Конфедераций. Ориентировочная стоимость игрока составляет 40 миллионов евро.
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