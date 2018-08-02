«Тракай» с Билялетдиновым завершил выступление в Лиге Европы

Встреча прошла на поле стадиона «LFF — Ветра» в Вильнюсе и завершилась со счетом 1:1. В составе литовской команды голом отметился Евгений Осипов (10). У сербского клуба точный удар на счету Неманьи Милетича (45+3).

Отметим, что на 53-й минуте матча за вторую желтую карточку поле покинул полузащитник белградской команды Сейдуба Сума.

Российский полузащитник «Тракая» Динияр Билялетдинов провел на поле все 90 минут.

Первый матч, который прошел в Сербии, завершился победой «Партизана» со счетом 1:0. Таким образом, в следующий раунд Лиги Европы вышла сербская команда.

Добавим, что в 3-м раунде «Партизан» сыграет с победителем матча «Норшелланн» — АИК.