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«Тракай» с Билялетдиновым завершил выступление в Лиге Европы
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«Тракай» с Билялетдиновым завершил выступление в Лиге Европы 

Советский спорт 2 августа 2018
Встреча прошла на поле стадиона «LFF — Ветра» в Вильнюсе и завершилась со счетом 1:1. В составе литовской команды голом отметился Евгений Осипов (10). У сербского клуба точный удар на счету Неманьи Милетича (45+3).
Отметим, что на 53-й минуте матча за вторую желтую карточку поле покинул полузащитник белградской команды Сейдуба Сума.
Российский полузащитник «Тракая» Динияр Билялетдинов провел на поле все 90 минут.
Первый матч, который прошел в Сербии, завершился победой «Партизана» со счетом 1:0. Таким образом, в следующий раунд Лиги Европы вышла сербская команда.
Добавим, что в 3-м раунде «Партизан» сыграет с победителем матча «Норшелланн» — АИК.
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