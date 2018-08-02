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«Копенгаген», «Марибор», «Бордо» и «Рейнджерс» вышли в третий раунд квалификации Лиги Европы
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«Копенгаген», «Марибор», «Бордо» и «Рейнджерс» вышли в третий раунд квалификации Лиги Европы 

Soccer News 2 августа 2018
Завершились еще несколько ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы. В следующий круг вышли «Копенгаген», «Марибор», «Бордо» и «Рейнджерс».
"Копенгаген" (Дания) — «Стьярнан» (Исландия) — 5:0 (3:0) — первый матч — 2:0 Голы: Фишер, 4 — 1:0, Хольсе, 24 — 2:0, Кодро, 39 — 3:0, Кодро, 47 — 4:0, Кодро, 74 — 5:0  "Марибор" (Словения) — «Чихура» (Грузия) — 2:0 (0:0) — первый матч — 0:0 Голы: Захович, 70 — 1:0, Таварес, 90+6 — 2:0  "Бордо" (Франция) — «Вентспилс» (Латвия) — 2:1 (1:0) — первый матч — 1:0 Голы: Камано, 9 — 1:0, Кунде, 48 — 2:0, Акиньеми, 66 — 2:1  "Рейнджерс" (Шотландия) — «Осиек» (Хорватия) — 1:1 (0:0) — первый матч — 1:0 Голы: Катич, 53 — 1:0, Баришич, 89 — 1:1
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