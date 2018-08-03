Два болельщика получили ножевые ранения в фанатской драке

В шотландском Глазго перед матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Осиеком» произошла массовая драка между фанатами команд, сообщает "Советский спорт"

Как утверждает Sky Sports, в ходе стычки двое болельщиков получили ножевые ранения и были госпитализированы. Сейчас состояние фанатов оценивается как стабильное.

Матч «Рейнджерс» — «Осиек» закончился со счетом 1:1. Дальше в турнире прошла шотландская команда благодаря тому, что смогла одержать победу в первой игре.

Ранее сообщалось, что болельщики зарезали соседа, праздновавшего вылет сборной Германии с чемпионата мира — 2018.