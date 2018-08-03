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Два болельщика получили ножевые ранения в фанатской драке
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Два болельщика получили ножевые ранения в фанатской драке 

Газета.Ru 3 августа 2018
Фото: Reuters
В шотландском Глазго перед матчей второго квалификационного раунда Лиги Европы между «Рейнджерс» и «Осиеком» произошла массовая драка между фанатами команд, сообщает "Советский спорт".
Как утверждает Sky Sports, в ходе стычки двое болельщиков получили ножевые ранения и были госпитализированы. Сейчас состояние фанатов оценивается как стабильное.
Матч «Рейнджерс» — «Осиек» закончился со счетом 1:1. Дальше в турнире прошла шотландская команда благодаря тому, что смогла одержать победу в первой игре.
Ранее сообщалось, что болельщики зарезали соседа, праздновавшего вылет сборной Германии с чемпионата мира — 2018.
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