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Букмекеры оценили шансы «Уфы» пройти «Домжале» в квалификации Лиги Европы
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Букмекеры оценили шансы «Уфы» пройти «Домжале» в квалификации Лиги Европы 

Чемпионат.com 2 августа 2018
Фото: Vprognoze.ru
Букмекеры назвали фаворита ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы «Домжале» (Словения) — «Уфа» (Россия). Начало встречи 2 августа запланировано на 21:30 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью — 0:0.
Букмекеры предлагают поставить на победу «Уфы» за 3.30. Шансы «Домжале» на победу оценены коэффициентом 2.30. Поставить на ничью можно за 3.15.
Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.70, а на ТМ 2,5 гола — за 1.50.
Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.20. Победа «Уфы» всухую оценивается в 5.40.
Победа «Уфы» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 5.80. Проход «Уфы» оценен в 1.73, проход «Домжале» — в 2.06.
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