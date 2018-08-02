Букмекеры оценили шансы «Уфы» пройти «Домжале» в квалификации Лиги Европы

Букмекеры назвали фаворита ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы «Домжале» (Словения) — «Уфа» (Россия). Начало встречи 2 августа запланировано на 21:30 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью — 0:0.

Букмекеры предлагают поставить на победу «Уфы» за 3.30. Шансы «Домжале» на победу оценены коэффициентом 2.30. Поставить на ничью можно за 3.15.

Аналитики считают, что матч не будет результативным: ставки на ТБ 2,5 гола принимаются за 2.70, а на ТМ 2,5 гола — за 1.50.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 2.20. Победа «Уфы» всухую оценивается в 5.40.

Победа «Уфы» по итогам первого тайма и всей игры идёт за 5.80. Проход «Уфы» оценен в 1.73, проход «Домжале» — в 2.06.

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