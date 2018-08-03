Уроженец Уэльса Джонс стал новым главным тренером сборной России по регби

МОСКВА, 3 августа. / ТАСС /. Уроженец Уэльса Лин Джонс назначен на пост главного тренера сборной России по регби. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации регби России (ФРР).

Ранее правление ФРР провело консультации с Международным советом регби (World Rugby) по кандидатуре Джонса.

Главной задачей нового тренера является подготовка национальной команды к успешному выступлению на Кубке мира 2023 года.

До сборной России Джонс работал с валлийскими командами, клубом из Объединенных Арабских Эмиратов и второй сборной Намибии.