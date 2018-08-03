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Уроженец Уэльса Джонс стал новым главным тренером сборной России по регби
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Уроженец Уэльса Джонс стал новым главным тренером сборной России по регби 

ТАСС 3 августа 2018
МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Уроженец Уэльса Лин Джонс назначен на пост главного тренера сборной России по регби. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации регби России (ФРР).
Ранее правление ФРР провело консультации с Международным советом регби (World Rugby) по кандидатуре Джонса.
Главной задачей нового тренера является подготовка национальной команды к успешному выступлению на Кубке мира 2023 года.
До сборной России Джонс работал с валлийскими командами, клубом из Объединенных Арабских Эмиратов и второй сборной Намибии.
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