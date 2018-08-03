Ещё
Американский футбол в Перми
Далее:
Читайте также:
Ещё

Американский футбол в Перми 

Собака.ru 3 августа 2018
Фото: Собака.ru
4 и 5 августа на площадке Спорткомплекса им. В. П. Сухарева состоится открытый чемпионат Пермского края, этап чемпионата России по американскому футболу-2018.
В первый день турнира пройдет встреча «Стальных Тигров» (Пермь) и «Драконов» (Москва), а так же «Уральских Молний» (Екатеринбург) и «Юнайтед» (Москва). На следующий день пройдут финал и матч за 3 место. Победитель Кубка регионов получит право сыграть в полуфинале Открытого чемпионата России — Лиги Американского Футбола 2018.
Официальное открытие и начало матчей — 4 августа в 13.00.
Собака.ru: последние новости
Уфимский волейболист выступит на Чемпионате мира Петербургский керлингист Крушельницкий признал вину в употреблении мельдония Денис Черышев вошел в основной состав сборной России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Михаэля Шумахера23
Украинский футболист высказался про Крым92
Загитову и Медведеву столкнули лбами2
«Зовите пожарных!»: фигуристка разделась для фото32
Трехкратный чемпион «Формулы-1» вышел из комы
Видео
00:58
Украинский футболист высказался про Крым
Футбол Прочее
00:42
Решена судьба Михаэля Шумахера
Автоспорт
04:26
Загитову и Медведеву столкнули лбами
Фигурное катание
03:09
МОК готовит безумную реформу
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл шокирующий гонорар за ЧМ
Футбол
00:45
Дзюба заставил фаната рыдать
Футбол Волейбол
02:35
Анжелика Крылова заговорила после трагедии
Фигурное катание
00:37
Медведева опять предала Россию
Фигурное катание
01:00
Аршавин вспомнил об убийствах после пенальти Смолова
Футбол Прочее
00:44
Англичане «кинули» Дзюбу
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение