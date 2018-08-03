Американский футбол в Перми

4 и 5 августа на площадке Спорткомплекса им. В. П. Сухарева состоится открытый чемпионат Пермского края, этап чемпионата России по американскому футболу-2018.

В первый день турнира пройдет встреча «Стальных Тигров» (Пермь) и «Драконов» (Москва), а так же «Уральских Молний» (Екатеринбург) и «Юнайтед» (Москва). На следующий день пройдут финал и матч за 3 место. Победитель Кубка регионов получит право сыграть в полуфинале Открытого чемпионата России — Лиги Американского Футбола 2018.

Официальное открытие и начало матчей — 4 августа в 13.00.