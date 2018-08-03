Глушенков и Цыпченко принесли семь победных мячей сборной России U-20 

Максим Глушенков и Дмитрий Цыпченко успешно выступают в составе сборной России U-20, которая сейчас принимает участие в турнире «COTIF 2018» в Испании. Соревнования завершатся 8 августа.
Российская команда во главе с тренером Михаилом Галактионовым уже провела три матча против Марокко, «Валенсии» и сборной Катара. Все три игры завершились победой россиян. И немаловажную роль в этом сыграли «чертановцы» Максим Глушенков и Дмитрий Цыпченко.
В общей сложности спортсмены принесли своей команде семь победных голов. Цыпченко забил три мяча (игры с Марокко и «Валенсией»), Глушенков исполнил четыре гола (с Катаром и Марокко).
«Еще в первом тайме Максим восхитил публику волшебным ударом со штрафного в девятку, потом сам заработал и уверенно реализовал пенальти», — отметили в обозрении матча с Катаром на сайте школы «Чертаново».
Следующее противостояние сборной России состоится 4 августа — футболисты встретятся с Уругваем.
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/08/03/43413/