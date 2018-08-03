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Сборная России 15 ноября сыграет с Германией в Лейпциге
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Сборная России 15 ноября сыграет с Германией в Лейпциге 

Спорт-Экспресс 3 августа 2018
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что команда осенью проведет контрольный матч против Германии. Игра состоится в Лейпциге 15 ноября.
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