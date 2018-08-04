Р. Билялетдинов: «Уфа» должна проходить «Прогресс» в Лиге Европы»

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов считает, что «Уфа» должна обыграть люксембургский «Прогресс» в третьем раунде квалификации Лиги Европы.

Напомним, 2 августа «Уфа» пробилась в третий квалификационный раунд Лиги Европы. На выезде подопечные Сергей Томарова сыграли вничью с «Домжале» (1:1). Но этого оказалось достаточно, чтобы пройти дальше, так как в первом матче команды обошлись без забитых мячей.

«Для меня удивительно, что команда из Люксембурга смогла добраться до стадии третьего квалификационного раунда. Считаю, что «Уфа» должна проходить «Прогресс». Выход в следующий раунд хорошо скажется на авторитете команды и будет отличным достижением для молодого тренера. Не будем забегать вперед, но есть основания полагать, что люксембургский клуб можно обыгрывать», — цитирует Билялетдинова «Газета.Ru»

Ответный матч «Уфы» в ЛЕ назначен на следующий день после игры с «Краснодаром»