Прогноз на матч Милан — Барселона: как команды завершат свои выступления в Америке

«Милан» — «Барселона». Прогноз на матч Кубка чемпионов (05.08.2018, 03:05 мск).

В очном матче итальянский «Милан» и испанская «Барселона» закончат свои выступления в Кубке чемпионов в это межсезонье. Пока что обеим командам нечем похвастаться — ни одной победы в основное время, и перед возвращением домой им, конечно, хотелось бы успешно завершить подготовительный этап.

Коэффициенты на матч: П1 — 2.76, X — 3.86, П2 — 2.44. ТБ 2,5 — 1.41, ТМ 2,5 — 2.82.

"Милан"

В отличие от большинства других команд, выступающих в рамках Кубка чемпионов, «Милан» имел возможность играть практически основным составом. Но это не помогло команде Дженнаро Гаттузо победить. В первом матче «красно-чёрные» уступили в серии послематчевых пенальти "Манчестер Юнайтед" (1:1, по пен. 8:9), а затем уже в основное время проиграли другому английскому клубу «Тоттенхэму» (0:1). Накануне для болельщиков «Милана» пришла отличная новость — клуб подписал аргентинского нападающего Игуаина, но он присоединится к команде только в Италии.

"Барселона"

Результаты «Барселоны» пока что удручают, но списать можно всё на то, что команда играла практически полностью резервным составом. Но всё равно каталонцы пропускают достаточно много. Сперва команда Эрнесто Вальверде победила в серии пенальти «Тоттенхэм» (2:2, по пен. 5:3), а в минувшую среду уступила «Роме» (2:4). Тем не менее игру приближённых к основе центральных защитников Марлона и Ленгле можно назвать достаточно надёжной — 5 из шести голов были пропущены, когда на поле были молодые представители третьего состава «блауграны».

Где смотреть матч

Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1» покажут матч в прямом эфире, начиная с трёх часов ночи. Текстовая трансляция встречи «Милан» — «Барселона» будет доступна на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Милан" уступает «Барселоне» по статистике личных встреч: +4=5-8, разница мячей — 21:29. В последний раз команды играли между собой почти 5 лет назад. Тогда в рамках группового этапа Лиги чемпионов матч на «Сан-Сиро» закончился вничью 1:1, а на «Камп Ноу» каталонцы выиграли 3:1.

Интересные факты

"Милан" добыл лишь 1 победу в последних восьми матчах Кубка чемпионов (+1=3-4, 10:13);

В девяти из последних десяти матчей «Барселоны» забивалось не менее четырёх голов (+5=3-2, 30:19);

"Барселона" проиграла лишь 1 раз в последних пяти матчах Кубка чемпионов (+3=1-1, 10:9);

В десяти из 12-ти матчей «Барселоны» в рамках Кубка чемпионов проходила ставка «Обе забьют».