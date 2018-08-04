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Российские гимнастки завоевали право выступить на Европейских играх в Минске
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Российские гимнастки завоевали право выступить на Европейских играх в Минске 

ТАСС 4 августа 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 4 августа. Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала право выступить на Европейских играх, которые пройдут в Минске в 2019 году.
Ранее в субботу сборная России завоевала золото в командных соревнованиях на чемпионате Европы, который проходит в Глазго. Сборные, которые заняли первые шесть мест на турнире, завоевали по две квоты на Европейские игры.
Оставшиеся квоты будут разыграны по итогам чемпионата Европы 2019 года, который пройдет в польском Щецине.
На первых Европейских играх в Баку в 2015 году российские гимнастки завоевали три золота и два серебра.
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